СПЧ призвал доработать документ о запрете избираться гражданам, причастным к экстремистам

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев считает, что законопроект о запрете гражданам, причастным к деятельности экстремистских или террористических организаций, избираться депутатами Госдумы, нуждается в доработке. Об этом сообщила пресс-служба СПЧ в среду.

"В обществе звучат вопросы - кого считать причастным к деятельности экстремистских организаций? А если он стены красил? Водителем работал? Пиццу приносил? Полагаю, что здесь требуется уточнение, иначе закон может трактоваться слишком широко. По-видимому, причастность должна быть доказана в суде", - приводится мнение Фадеева в сообщении.

"Глава Совета считает, что необходимо доработать законопроект с тем, чтобы придать его формулировкам большую правовую определенность", - отмечается в сообщении.

По мнению главы СПЧ, законодатели стремятся защитить выборную кампанию от внешнего вмешательства. "Это не российская новация, подобные ограничения действуют во многих странах. Например, ст. 7а Основного закона о Кнессете (парламенте Израиля) запрещает допуск к выборам лиц, отрицающих существование государства Израиль как еврейского и демократического", - отметил он.

Кроме того, Фадеев обращает внимание на опасения юристов о том, что закон может иметь обратную силу, вследствие чего будет противоречить конституции. "Это непростой юридический вопрос. В нашем Совете один выдающийся юрист считает, что законопроект противоречит ст. 54 Конституции РФ, а другой не менее выдающийся юрист полагает, что здесь применима концепция "длящегося преступления" и, соответственно, никакой обратной силы у закона не возникает", - сказал Фадеев. "Если закон будет принят, Совет будет следить за его применением на практике", - добавил он.

Госдума приняла законопроект в первом чтении на пленарном заседании во вторник. Документ внесла группа депутатов, среди которых председатель комитета нижней палаты по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев ("Единая Россия"). Соответствующие поправки предлагается внести в статью 4 федерального закона о выборах депутатов Госдумы.