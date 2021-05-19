Андрей Шмаров заявил, что реализовал свою миссию за время работы в "Ведомостях"

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Андрей Шмаров заявил, что реализовал свою миссию на посту главного редактора "Ведомостей": смог изменить редакционную концепцию газеты и превратить ее в экономико-деловое издание.

"Я туда был ангажирован, чтобы радикально поменять редакционную концепцию, сделать экономико-деловое издание как, собственно, "Ведомости" и задумывались, как газета для бизнеса, для "акул капитализма". У нее, собственно говоря, даже такой неофициальный логотип был - акула. И эта миссия была реализована", - сказал он в беседе с ТАСС.

По словам Шмарова, за время его работы в "Ведомости" пришли новые сотрудники, которые заменили тех, кто был не согласен с его предложениями: "Газета стала другой. Она стала той самой экономико-деловой, набрана новая редакция взамен ушедшей старой, которая не согласилась с тем, что предлагал делать я и в результате сделал. Эта редакция благополучно работает. Номера газеты выходят строго по расписанию. Собственно говоря, коли дело сделано, пора и честь знать".

О дальнейших планах собеседник агентства говорить отказался. "Мои дальнейшие планы никого не интересуют. Они просто никого не касаются", - заключил он.

Шмаров покидает пост главного редактора "Ведомостей", исполнять его обязанности будет Ирина Казьмина, ранее занимавшая пост заместителя гендиректора владеющего газетой АО "Бизнес ньюс медиа".

Как отметили в газете, решение о прекращении трудового договора Шмарова было принято по соглашению сторон. Владелец издания Иван Еремин поблагодарил его за работу и заверил, что "Ведомости" и впредь будут "придерживаться вектора качественной независимой журналистики, оставаясь флагманом деловых СМИ и сохраняя самые высокие стандарты качества".