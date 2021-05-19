ЕС вводит специальный знак "коронавирусной безопасности" для туристических объектов

БРЮССЕЛЬ, 19 мая. /ТАСС/. Евросоюз вводит специальный знак "коронавирусной безопасности" для туристических объектов, означающий, что они соответствуют международным санитарным стандартам, что, по замыслу ЕС, облегчит открытие туристического сезона. Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии (ЕК), распространенном в среду в Брюсселе.

"Этот знак облегчит безопасное своевременное открытие туризма для летнего сезона и подчеркнет репутацию качества ЕС как туристического направления. Государства-члены могут присвоить новый знак безопасности туристическим учреждениям, которые осуществляют и соблюдают протокол по охране здоровья и безопасности Международной организации по стандартизации (ISO)", - отмечается в документе.

По словам еврокомиссара по внутреннему рынку Тьерри Бретона, новый знак "повысит доверие путешественников, местных жителей и работников туристической отрасли".

Как поясняет ЕК, и протокол, и знак являются добровольными, имеют репутационное значение и вводятся с целью постепенного смягчения ограничений, которые были введены в рамках борьбы с COVID-19.