{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

ЕС вводит специальный знак "коронавирусной безопасности" для туристических объектов

По словам еврокомиссара по внутреннему рынку Тьерри Бретона, новый знак повысит доверие путешественников, местных жителей и работников туристической отрасли

БРЮССЕЛЬ, 19 мая. /ТАСС/. Евросоюз вводит специальный знак "коронавирусной безопасности" для туристических объектов, означающий, что они соответствуют международным санитарным стандартам, что, по замыслу ЕС, облегчит открытие туристического сезона. Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии (ЕК), распространенном в среду в Брюсселе.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Этот знак облегчит безопасное своевременное открытие туризма для летнего сезона и подчеркнет репутацию качества ЕС как туристического направления. Государства-члены могут присвоить новый знак безопасности туристическим учреждениям, которые осуществляют и соблюдают протокол по охране здоровья и безопасности Международной организации по стандартизации (ISO)", - отмечается в документе.

По словам еврокомиссара по внутреннему рынку Тьерри Бретона, новый знак "повысит доверие путешественников, местных жителей и работников туристической отрасли".

Как поясняет ЕК, и протокол, и знак являются добровольными, имеют репутационное значение и вводятся с целью постепенного смягчения ограничений, которые были введены в рамках борьбы с COVID-19.

Теги
Пандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
Египет до конца мая продлил ограничительные меры по коронавирусу
В частности, до конца мая запрещены любые встречи, конференции, торжества, культурные мероприятия с большим количеством людей. Свадьбы и дни рождения разрешается проводить только на открытых площадках
Читать полностью