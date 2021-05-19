Сериал "Зулейха открывает глаза" покажут в 24 странах Ближнего Востока и Северной Африки

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Многосерийный фильм телеканала "Россия-1" по роману Гузель Яхиной "Зулейха открывает глаза" будет показан на спутниковом телеканале ОАЭ, вещающим на 24 страны Ближнего Востока и Северной Африки. Премьера на канале Sharjah TV состоится в ближайшую пятницу, сообщили ТАСС в пресс-службе телеканала "Россия-1".

"С 21 мая 2021 года драму ["Зулейха открывает глаза"] режиссера Егора Анашкина покажут на государственном спутниковом телеканале ОАЭ Sharjah TV вещающем на территории 24 стран Ближнего Востока и Северной Африки", - сказали в пресс-службе.

Договор о передаче эфирных прав на сериал производства телеканала "Россия-1" подписал официальный дистрибьютор контента ВГТРК "Совтелеэкспорт".

В основу сюжета романа-бестселлера легла семейная история Гузель Яхиной. В 1930 году семью ее бабушки раскулачили и отправили из татарской деревни в Сибирь, в глухую тайгу. Сначала они мерзли в землянке без пищи, крова и теплой одежды, а потом построили поселок Пит-Городок. Бабушка Яхиной прожила там 16 лет. На ее глазах утонула баржа с запертыми в трюмах переселенцами. В школу ей приходилось бегать в соседний поселок через лес, спасаясь от волков. Она учила математику у ссыльного профессора по учебнику, который он сам написал. Когда бабушки не стало, Гузель начала писать историю о татарке, отправленной в сибирскую тайгу.

Главные роли в многосерийном фильме исполнили Чулпан Хаматова, Юлия Пересильд, Сергей Маковецкий, Роман Мадянов, Евгений Морозов, Рамиль Сабитов, Александр Сирин, Елена Шевченко, Дмитрий Куличков, Роза Хайруллина, Александр Баширов.