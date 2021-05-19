В Италии из-под воды вышла затопленная более 70 лет назад деревня

РИМ, 19 мая. /ТАСС/. Руины южнотирольского городка, затопленного более 70 лет назад, появились в результате осушения искусственного озера на северо-востоке Италии. Об этом сообщает новостной канал Rai News.

Поселение Курон Веноста, расположенное недалеко от перевала Резия, оказалось полностью под водой в 1950 году, когда там образовалось искусственное озеро Резия - самое большое в Альто-Адидже (бывший Южный Тироль). Раньше там находились три небольших естественных озера, которые было решено объединить одной дамбой для обеспечения работы новой гидроэлектростанции. В послевоенные годы в Италии начинался процесс индустриализации и северные горные территории было решено использовать для обеспечения крупных промышленных предприятий в соседней Ломбардии энергией. В итоге 150 семей были переселены в период с 1947 по 1949 год, когда велись работы по воздвижению дамбы. Из строений поселения осталась видна над водой только колокольня XIV века. Одна из местных легенд гласит, что иногда на озере слышен ее звон.

Однако, по свидетельству старожил, руины деревни уже и раньше появлялись, когда проводились ремонтно-профилактические работы дамбы. Осуществляются они примерно раз в 20 лет, тогда водохранилище осушается. Потом его снова наполняют. Кроме того, Резия не единственное искусственное озеро. Раньше при очистке другого водохранилища в Альто-Адидже были сделаны достаточно важные археологические находки, свидетельствующие о существовании там древнего поселения, что заставило немного пересмотреть всю историю региона в Доломитовых Альпах, волей истории попавшего в состав Италии и сохранившего немецкий язык.

В Италии не только искусственно создавали водные резервуары, но и осушали естественные озера. Самое известное из них Фуцинское озеро в центре Италии. Попытки по его осушению предпринимались еще во времена Древнего Рима, однако превратить его в плодородную равнину удалось только в 1878 году благодаря реализации проекта римского банкира Алессандро Торлонии, удостоенного в Королевстве Италия княжеского титула.