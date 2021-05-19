В Эстонии превысивших скорость водителей будут останавливать на 45 минут

ТАЛЛИН, 19 мая. /ТАСС/. Рийгикогу (парламент) Эстонии одобрил законопроект, который позволит полиции использовать в качестве наказания для нарушителей скоростного режима 45-минутную успокоительную остановку на обочине, которая заменит денежный штраф. Как сообщила в среду пресс-служба Рийгикогу, за принятие закона проголосовали 88 депутатов 101-местного парламента.

Согласно сообщению, успокоительная остановка будет предлагаться вместо штрафа тем водителям, кто превысил скорость не более чем на 20 км/ч.

Правовая комиссия Рийгикогу поддержала соответствующий законопроект в июне прошлого года. Ранее представители департамента полиции и погранохраны, МВД и департамента шоссейных дорог Эстонии обратили внимание на то, что многие нарушители правил дорожного движения в стране перестали воспринимать штрафы как наказание, считая их своего рода узаконенным побором со стороны полиции.

Одновременно полиция заметила, что очень многих водителей, допустивших нарушение правил, раздражает процедура оформления штрафа, сопряженная с потерей времени. Отсюда и родилась идея ввести новое наказание в качестве остановки на 45 минут.