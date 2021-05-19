За сутки в мире выявили на 31 тыс. больше заразившихся коронавирусом, чем днем ранее

ЖЕНЕВА, 19 мая. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 163,86 млн, увеличившись за последние сутки более чем на 546 тыс., это на 31 на тыс. больше, чем за предыдущие 24 часа. Согласно опубликованным в среду данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число летальных исходов возросло более чем на 11,3 тыс., превысив 3,39 млн.

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По состоянию на 16:28 мск 19 мая в ВОЗ поступила информация о 163 869 893 инфицированных и 3 398 302 умерших. Число заразившихся увеличилось за сутки на 546 512, летальных исходов - на 11 335. Днем ранее в мире были зафиксированы 515 104 новых случая заражения и 11 014 смертей.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения об инфицированных и умерших, предоставляемые государствами.

Более 52% случаев заражения за минувшие 24 часа пришлись на регион Юго-Восточной Азии (288 527), в который ВОЗ включает также Индию, на втором месте - Северная и Южная Америка (124 762), на третьем - Европа (78 688).

Больше всего случаев инфицирования, согласно сведениям, поступившим в ВОЗ, зарегистрировано в США - 32 647 162. Далее следуют Индия (25 496 330), Бразилия (15 657 391), Франция (5 802 138), Турция (5 139 485), Россия (4 957 756), Великобритания (4 450 396), Италия (4 167 025), Испания (3 619 848), Германия (3 614 095), Аргентина (3 335 965) и Колумбия (3 131 410). Летальных исходов больше всего в США - 580 983, вторую строчку занимает Бразилия (436 537), третью - Индия (283 248). Далее следуют Мексика (220 493), Великобритания (127 691), Италия (124 497), Россия (116 575), Франция (107 234), Германия (86 665), Колумбия (81 809), Испания (79 502) и Иран (77 532).