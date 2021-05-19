В Северной Осетии приостановили инвестпроект по созданию мусоросортировочного комплекса

ВЛАДИКАВКАЗ. 19 мая. /ТАСС/. Инвестиционный проект по созданию мусоросортировочного комплекса приостановили во Владикавказе по поручению врио главы Северной Осетии Сергея Меняйло.

"Официально приостанавливаем реализацию проекта, любое строительство. Приостанавливаем все работы, пока не разберемся, на каких условиях для республики этот проект реализуется. Да, должно быть выгодно инвестору, но должны быть соблюдены выгодные условия и для республики", - сказал Меняйло на заседании правительства региона в среду.

Мусоросортировочный комплекс строит компания "Эра". Планируется перерабатывать до 300 тонн мусора в год. Стоимость проекта превышает 500 млн рублей.

По проекту после выхода комплекса на полную мощность из поступающих отходов планируется отбирать до 50%, что позволит значительно увеличить срок службы полигона. Меняйло поручил также региональной службе по тарифам проработать алгоритм перехода региона на долгосрочный тариф по оплате за вывоз ТКО.