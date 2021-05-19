Премия уличной культуры "Кардо" собрала в Пятигорске более 2 тыс. человек

ПЯТИГОРСК, 19 мая. /ТАСС/. Международная премия уличной культуры "Кардо" в среду торжественно открылась в Пятигорске (Ставропольский край). В течение ближайших пяти дней в фестивале уличных культур, в образовательном форуме "Улицы России" и других мероприятиях премии примут участие более 2 тыс. человек из 11 стран, сообщили журналистам в пресс-службе "Кардо".

"Международная премия уличной культуры "Кардо" собрала в Пятигорске более 2 тыс. участников. С 19 по 23 мая представители уличной культуры поборются за звание лучших в 13 номинациях", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что форум, фестиваль, соревнования, концерты и церемония награждения победителей соберут вместе представителей 11 стран: Российская Федерация, Федеративная Республика Германия, Республика Казахстан, Киргизская Республика, Республика Беларусь, Республика Армения, Марокко, Греция, Украина, Турецкая Республика, Республика Сербия. В рамках финальных мероприятий премии состоится фестиваль уличных культур "Здесь и сейчас" по направлениям: хип-хоп, брейкинг, паркур, фриран, воркаут, трикинг, граффити, скейтбординг, BMX, катание на скутерах. Также можно посетить концерт со звездным гостем, мастер-классы и лекции от 50 международных экспертов.

Конкурс-премия "Кардо" является победителем Северо-Кавказского молодежного форума и конкурса Фонда президентских грантов. В 2019 году финальная часть премии собрала в Ставрополе более 500 представителей 27 российских регионов. В 2020 году мероприятия прошли в Железноводске с 1 по 4 октября.