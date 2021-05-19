Северная Македония начнет выдачу "зеленых паспортов" на следующей неделе

ЗАГРЕБ, 19 мая. /ТАСС/. Министр здравоохранения Северной Македонии Венко Филипче заявил, что со следующей недели гражданам страны начнут выдавать цифровые сертификаты, которые будут являться подтверждением пройденной вакцинации, наличия теста на коронавирус или факта перенесенного заболевания, что позволит им передвигаться по странам Европейского союза.

"На следующей неделе мы приступим к выдаче так называемых зеленых пропусков. Документ представляет собой QR-код, который будет содержать информацию о пройденном ПЦР-тесте и, возможно, наличии антител. И если в какой-либо европейской стране потребуется [для предъявления] какой-нибудь из этих параметров, то человек будет иметь их с собой", - приводит его слова в среду северомакедонское RadioMOF.

Вместе с тем министр подчеркнул, что кампания по иммунизации проходит в плановом режиме. На сегодняшний день вакцинированы чуть менее 200 тыс. граждан, из которых 30 тыс. получили две дозы препарата. Для иммунизации против коронавируса в Северной Македонии в настоящее время используются вакцины американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, препарат британско-шведской компании AstraZeneca, а также вакцина китайской корпорации Sinopharm.

"Действующие на данный момент ограничительные меры сохранятся до 1 июня. Только после этой даты будут рассмотрены варианты послаблений при сохранении положительной тенденции сокращения случаев заболевания в стране", - добавил Филипче.

На сегодняшний день число инфицированных коронавирусом в Северной Македонии достигло 154 891. За прошедшие сутки от последствий заболевания, вызываемого коронавирусной инфекцией, умерли 17 пациентов. За все время пандемии в республике 146 499 человек выздоровели, 5 249 умерли.