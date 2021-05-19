Microsoft объявила о прекращении поддержки Internet Explorer в 2022 году

НЬЮ-ЙОРК, 19 мая. /ТАСС/. Компания Microsoft прекратит поддержку своего интернет-браузера Internet Explorer с 15 июня 2022 года. Об этом сообщается в среду на сайте компании.

"С переходом функций браузера к Microsoft Edge приложение Internet Explorer 11 отправляется на покой и его поддержка прекращается с 15 июня 2022 года", - говорится в сообщении. Некоторых версий Windows эта мера не коснется - речь идет, в частности, о Windows 10 LTSC.

Internet Explorer появился в 1995 году и стал одним из главных символов и узнаваемых знаков операционной системы от Microsoft. Долгое время он безраздельно господствовал на платформе, но продолжал существовать и после появления конкурентов - браузеров Firefox, Mozilla, Chrome. Разработка новых версий Internet Explorer прекратилась еще в 2015 году, и основным браузером для новых изданий Windows стал Microsoft Edge, но поддержка Internet Explorer пока продолжается.