В Астраханской области подготовили 36 резервных источников электричества из-за непогоды

ТАСС, 19 мая. Резервные источники электроснабжения для населения и соцобъектов подготовили в Астраханской области из-за обрушившейся на регион пылевой бури и сильного ветра, сообщили журналистам в пресс-службе компании "Россети-Юг", обслуживающей регион. Компания перевела более 500 специалистов в особый режим работы.

Ранее в пресс-службе ГУ МЧС России по Астраханской области сообщали, что сильный ветер с порывами до 20 м/c и пыльная буря оставили без света около 4 тыс. человек в нескольких районах региона.

"Россети Юг" своевременно перевела региональный филиал в особый режим работы, мобилизовав 147 бригад (557 человек) и 380 единиц техники. Для оперативных подключений социально значимых объектов и населения подготовлены 36 резервных источников электроснабжения. Сейчас в работах задействованы 40 бригад и 50 единиц спецтехники", - говорится в сообщении.

Пылевая буря, накрывшая во второй половине дня Астраханскую область, и штормовой ветер до 20 м/с уже вызвали ряд ЧП, пострадали люди. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава региона, в Астрахани на мужчину упала часть кирпичной кладки здания, а в 80 км от города в селе Оранжереи дерево придавило ребенка. По данным синоптиков, пыльная буря закончится ориентировочно после 22:00 в среду, когда ветер ослабеет до 7-12 м/с.