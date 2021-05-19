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Юбилейная тридцатая российская студвесна пройдет в четырех регионах России

Мероприятие проведут в Ставропольском крае, Челябинской и Самарской областях, а также в Татарстане

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 мая. /ТАСС/. Мероприятия тридцатого по счету всероссийского фестиваля "Российская студенческая весна" пройдут в четырех российских регионах - в Ставропольском крае, Челябинской и Самарской областях, а также в Татарстане. Об этом стало известно на закрытии фестиваля 2020 года, который прошел в Нижнем Новгороде, передает корр. ТАСС.

В Самарской области пройдет студвесна для вузов, в Челябинской области - для профессиональных образовательных организаций. Кроме того, в Республике Татарстан состоится студенческая весна стран СНГ, в Ставрополе - фестиваль творчества работающей молодежи "На высоте" и фестиваль творчества учащейся молодежи "Российская школьная весна".

Фестиваль проходитс 1993 года и является самым массовым творческим проектом в России. Ежегодно участие в проекте принимают более 1 млн человек, свыше 1 200 вузов и ссузов страны. Мероприятие проходит в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" национального проекта "Образование".

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Россия
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