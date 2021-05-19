Победителем российской студвесны 2021 года стала Саратовская область

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 мая. /ТАСС/. Саратовская область стала обладателем гран-при в общекомандном зачете фестиваля "Российская студенческая весна" 2021 года, передает кореспондент ТАСС с церемонии награждения.

Студенты из Саратовской области победили в таких направлениях как "Арт", "Видео" и "Инструментальное направление", а также завоевали гран-при.

Как сообщил журналистам губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, в этом году участниками финала в Нижнем Новгороде стали почти 3,5 тыс. человек и 77 делегаций из разных регионов России, фестивальный городок на площади Минина и Пожарского посетили почти 100 тыс. человек. В течение трех дней работали 10 конкурсных площадок фестиваля. Это театры, филармония, цирк, ярмарка и "Точки кипения" в университетах.

"Хотелось, чтобы этот фестиваль длился как можно дольше, у студентов точно такие чувства есть. Такая атмосфера чемпионата мира, ей повеяло в эти дни. Очень много радости и веселья, конечно, это был большой праздник", - сказал Никитин.

Самыми популярными номинациями, по данным организаторов, стали "Современный танец", "Эстрадный танец", "Эстрадный вокал" и "Театр малых форм", охватившие почти половину всех участников финала. Всего в программе было представлено более 1,2 тыс. конкурсных работ - это стало абсолютным рекордом за 29 лет существования фестиваля. Финал объединил представителей из 381 образовательной организации страны. Самые большие делегации прибыли из ХМАО - Югры, Чувашии и Тюменской области.

Как отметил полпред президента России в Приволжском федеральном округе (ПФО) Игорь Комаров, такие проекты важны для реализации потенциала молодежи, их в ПФО проводится большое количество. "Недавно я был в Ижевске, и там мы подводили итоги "Театрального Приволжья", в котором участвовали 14 регионов. Сейчас проводится "Туриада" в Саратове. Кроме того, у нас будет проводиться в Самарской области международный фестиваль "iВолга", который является одним из рекордсменов по количеству участников. Сейчас уже Китай и Белоруссия изъявили желание участвовать и присоединиться к работе в этом фестивале. Молодежной политика - это очень важно для реализации потенциала молодежи", - сказал Комаров.

Гастрольный тур и социальные лифты

Как сообщил журналистам председатель Российского союза молодежи Павел Красноруцкий, нововведением этого года станет гастрольный тур победителей по регионам России. "Продвижение - вот наша задача теперь, после того как названы имена лучших из лучших. Об этих артистах и коллективах, об этих талантливых авторах должны узнать зрители по всей стране. Это новый виток в истории студвесны", - сказал Красноруцкий.

Заместитель гендиректора АНО "Россия - страна возможностей" Антон Сериков считает, что фестиваль является своеобразным социальным лифтом для молодежи. "Социальный лифт и самореализация в этом проекте - не только движение вверх по творческому пути, не только получение обратной связи от именитых наставников, это в первую очередь развитие себя через новые нестандартные виды деятельности. Возможно, в зале сегодня не так много будущих победителей "Евровидения", "Голоса", "Новой волны" или "Танцев", но я уверен, что сегодня здесь будущие топ-менеджеры, креативные ученые, владельцы собственного бизнеса и руководители регионов, которые навсегда сохранят этот дух свободы и творчества", - сказал Сериков.

О фестивале

Фестиваль реализуется с 1993 года и является самым массовым творческим проектом в России. Ежегодно участие в проекте принимают более 1 млн человек, свыше 1 200 вузов и ссузов страны. Мероприятие проходит в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" национального проекта "Образование".