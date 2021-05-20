Путин 20 мая проведет заседание оргкомитета "Победа"

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в четверг, 20 мая, проведет заседание Российского организационного комитета "Победа".

Как сообщали в пресс-службе Кремля, во время мероприятия президент РАН Александр Сергеев и первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак представят по видеосвязи результаты рассмотрения заявок на присвоение звания "Город трудовой доблести". Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу доложат о ходе реализации федеральной целевой программы (ФЦП) "Увековечение памяти погибших при защите Отечества", принятой в 2019 году.

"В частности, речь пойдет о сохранении, обустройстве и реконструкции военно-мемориальных объектов на территории России и зарубежных государств", - поясняли в пресс-службе главы государства.

Города трудовой доблести

Это будет уже 43-е заседание оргкомитета "Победа". В последний раз такое мероприятие состоялось чуть менее года назад, в июле 2020 года. Тогда из-за распространения коронавируса оно проходило в режиме видеоконференции.

Во время прошлогоднего заседания Путин в том числе обратил внимание на инициативы, приуроченные к 75 летию Победы в Великой Отечественной войне. Президент также затронул тему борьбы с пандемией и поблагодарил добровольцев, которые "все эти трудные месяцы и недели помогали ветеранам, людям старших поколений".

Центральным вопросом последнего заседания стало присвоение населенным пунктам почетного звания "Город трудовой доблести". Оно было учреждено главой государства в марте 2020 года. Звание присваивается городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на предприятиях города, проявив массовый трудовой героизм и самоотверженность.

Во время мероприятия в прошлом году Путин поддержал идею присвоить почетное звание "Город трудовой доблести" 20 городам. Позже он подписал соответствующий указ. Почетное звание первыми получили города Боровичи, Екатеринбург, Иваново, Ижевск, Иркутск, Казань, Магнитогорск, Нижний Новгород, Нижний Тагил, Новокузнецк, Новосибирск, Омск, Пермь, Самара, Саратов, Томск, Ульяновск, Уфа, Челябинск, Ярославль.

Увековечение памяти погибших при защите Отечества

Правительство России утвердило ФЦП "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы" в августе 2019 года.

В рамках программы предполагается восстановить около 10 тыс. воинских захоронений, установить более 6 тыс. мемориальных знаков на воинских захоронениях. Планируется также нанести около 250 тыс. имен погибших при защите Отечества на мемориальных сооружениях воинских захоронений.

Об оргкомитете

Российский организационный комитет "Победа" является совещательным и консультативным органом при президенте РФ. Он образован в 2000 году для проведения единой государственной политики в отношении ветеранов и в области патриотического воспитания россиян.

В состав оргкомитета входят руководители администрации президента, правительства, Совета Федерации, Госдумы, иных федеральных органов власти, а также полпреды президента в федеральных округах, представители ряда общественных организаций.