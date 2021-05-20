Трехдневный марафон "Новое Знание" начинается в 8 городах России

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Общество "Знание" проведет в восьми городах России, в том числе в Москве и Петербурге, трехдневный марафон "Новое Знание", зрителями которого могут стать более 5 млн человек. Об этом сообщили журналистам организаторы мероприятия.

"С 20 по 22 мая российское общество "Знание" проводит масштабное мероприятие федерального уровня - просветительский марафон "Новое Знание". Все мероприятия марафона будут транслироваться онлайн на сайте российского общества "Знание", общий охват может составить более 5 млн зрителей со всей страны", - говорится в сообщении.

Марафон пройдет в восьми городах - Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде. Каждый город представит одно из направлений просветительской деятельности: история и культура, спорт, наука и технологии, индустрия и промышленность, информационные технологии. В программе мероприятия запланировано более 100 дискуссий, лекций, интервью, открытых уроков и мастер-классов. В пресс-службе уточнили, что на марафоне будут представлены "только реальные кейсы, открытия и продукты, которые работают здесь и сейчас".

Марафон станет отправной точкой для новых форматов работы общества "Знание" как "современной высокотехнологичной платформы федерального охвата".

Участники и программа

Спикерами марафона выступят, как ожидается, более 150 человек: выдающиеся деятели науки, культуры, искусства, государственного управления, топ-менеджеры ведущих российских и международных компаний, а также спортсмены и успешные предприниматели.

В частности, ожидается, что в мероприятии примет участие кинорежиссер, сценарист и продюсер Тимур Бекмамбетов, артист балета, педагог и руководитель Академии русского балета им. А. Я. Вагановой Николай Цискаридзе, российский пианист-виртуоз и общественный деятель Денис Мацуев, известный ученый в области нейронауки и психолингвистики, профессор СПбГУ Татьяна Черниговская, российский журналист, телеведущий и радиоведущий Владимир Познер, руководитель Фонда "Талант и успех" Елена Шмелева, академик РАН, гендиректор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Ринат Максютов.

В марафоне также примут участие замруководителя Администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, помощники президента РФ Андрей Фурсенко и Владимир Мединский, мэр Москвы Сергей Собянин, гендиректор корпорации "Росатом" Андрей Лихачев, президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко, а также изобретатель и соучредитель компании Apple Computer Стив Возняк.

По данным организаторов, ключевыми темами марафона станут, в частности, "Мифы о власти искусственного интеллекта", "Экосистемы будущего", "Биохакинг: "За" и "Против", "Зеленое будущее атомной индустрии", "Девушки в науке".

Общество "Знание"

26 марта на заседании наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей" с участием президента России Владимира Путина победитель конкурса "Лидеры России. Политика" Максим Древаль предложил идею создания современной и технологичной платформы знаний, которая бы опиралась на уникальный просветительский опыт и традиции, имевшиеся в Советском Союзе. В качестве примера такой деятельности было приведено общество "Знание". Глава государства поддержал эту идею, 21 апреля в послании Федеральному собранию он заявил о назревшей актуальности перезапуска общества "Знание" на современной цифровой платформе.

Российское общество "Знание" - общественная некоммерческая организация, основная задача которой заключается в просветительской работе.