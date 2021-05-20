В Женеве открывается ежегодная сессия Международной конференции труда

ЖЕНЕВА, 20 мая. /ТАСС/. 109-я ежегодная сессия Международной конференции труда, открывающаяся в четверг в Женеве, впервые будет проходить в онлайн-формате. Из-за пандемии коронавируса этот форум, являющийся главным руководящим органом Международной организации труда (МОТ), был перенесен на нынешний год с июня 2020 года.

В четверг состоится официальное открытие конференции, будут избраны ее руководящие органы, а основная работа запланирована на июнь и ноябрь-декабрь.

В ходе стартующей 3 июня первой части форума, которая продлится до 19 июня, генеральный директор МОТ Гай Райдер представит доклад о деятельности организации за последние два года. Будут рассмотрены программа работы и бюджет на 2022-2023 годы. На 10 июня намечены мероприятия, посвященные борьбе мирового сообщества против детского труда: будет опубликован доклад на эту тему. 17-18 июня в рамках конференции просйдет саммит, посвященный реагированию мирового сообщества на пандемию коронавируса. Ожидается участие в дискуссии глав государств и правительств, а также руководителей ассоциаций работодателей и профсоюзов.

Конференция возобновит работу в ноябре. Запланированы две дискуссии: о неравенстве в сфере труда и о производственном обучении. Сессия завершится 10 декабря.

МОТ - специализированное учреждение системы ООН, которое ставит целью продвижение принципов социальной справедливости, международно признанных прав человека и прав в сфере труда. В ежегодных конференциях, проводимых ею в Женеве, участвуют представители правительств, профсоюзов и предпринимателей из 187 стран, включая Россию.