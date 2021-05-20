Около 1,6 млн мигрантов не выехали из России, несмотря на завершение срока пребывания

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Порядка 1,6 млн мигрантов не выехали из России после окончания срока пребывания в стране с марта прошлого года, когда началась пандемия коронавирусной инфекции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России в ответ на соответствующий запрос агентства.

"За период с 15 марта 2020 года по настоящее время примерно у 1,6 млн граждан закончился срок нахождения на территории РФ и отсутствовали сведения в учетах МВД России об их выезде за пределы РФ. Принятые меры позволили урегулировать правовой статус около 400 тыс. человек", - сказал собеседник агентства.