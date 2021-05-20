В Совфеде разработали законопроект о бесплатном проезде в электричках для детей до 7 лет

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов разработал законопроект о введении бесплатного проезда в пригородных поездах для детей до 7 лет включительно. Документ, который в четверг будет направлен премьер-министру России Михаилу Мишустину, есть в распоряжении ТАСС.

"В настоящее время происходит интеграция пригородного железнодорожного транспорта в городскую среду, активно развиваются проекты городских электричек в Москве, Нижнем Новгороде, Красноярске, Волгограде и других городах. Представляется целесообразным привести к единообразию норму о бесплатном проезде, предоставив пассажирам право бесплатно провозить детей в возрасте до 7 лет включительно в электричках (пригородных поездах) без предоставления отдельного места (для сидения) по аналогии с городским транспортом", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Как уточнил Кутепов, в настоящее время дети до 5 лет включительно могут пользоваться правом бесплатного проезда в поездах пригородного сообщения. При этом дети с 7 лет в абсолютном большинстве регионов также получают на проезд скидку в 50% от стоимости билета. "Таким образом, в действующем законодательстве существует пробел, при котором дети с 5 до 7 лет оплачивают проезд в поездах пригородного сообщения в полном объеме в отличие от детей в возрасте до 5 лет и после 7 лет", - пояснил сенатор.

Как отмечается в законопроекте, частичная стоимость оплаты проезда детей с 5 до 7 лет в поездах пригородного сообщения в настоящее время предусматривается лишь нормами региональных нормативных актов. В частности, детям в возрасте от 5 до 7 лет на территории 48 субъектов РФ предоставляют скидку в размере от 50 до 75 % от действующего тарифа, в остальных регионах данные скидки отсутствуют, добавляет автор.

"Инициатива сформирована на основании обращений жителей регионов России, общественных организаций по защите прав пассажиров, носит социальный характер, направлена на поддержку семей с детьми дошкольного возраста. Данная мера будет способствовать установлению справедливых правил проезда для детей на всех видах общественного транспорта, что будет обеспечивать дополнительную мобильность пассажиров", - сказано в пояснительной записке.