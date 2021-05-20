В Приморье создали аудиопрогулки по историческим местам и квест о былинных героях

ВЛАДИВОСТОК, 20 мая. /ТАСС/. Жители трех городов Приморья - Уссурийска, Артема и Находки - создали сценарии аудиопрогулок о родных местах, которые станут первыми иммерсивными экскурсиями в этих городах. Жителям и гостям региона до конца лета представят квест о приключениях былинных героев, экскурсию по давно оставленному городу и прогулку по местам, которые в доисторические времена были покрыты водой, сообщили ТАСС участники проекта.

Обучение написанию сценариев для молодых людей в муниципалитетах проводила команда проекта "Голос внутри", которая с 2018 года разрабатывает во Владивостоке уличные аудиоспектакли. Проект реализуется при грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодежи. Одним из призов для участников, предложивших наиболее интересные сюжеты, станет профессиональная звукозапись аудиопрогулок, которые будут предложены туристам.

"Идея прогулки в том, чтобы "провести" туристов по местам, которые в палеозойскую ледниковую эру были покрыты водой. И постепенно показать им, как образовывалась и менялась территория края, какие исторические события здесь происходили с древности и до настоящего момента. Сценарий создан для города Артем, но его можно использовать и в других городах Приморья - тут везде было море. К примеру, на Русском острове и сейчас можно найти на пляжах камни, на которых сохранились отпечатки папоротника, росшего миллионы лет назад", - сообщила финалистка проекта Анна Истомина.

Она отметила, что у туристов будет возможность найти древние ракушки в пригороде Артема. Во время прогулки ее участники встретят и другие артефакты.

Погружение в средневековье

На территории эко-парка "Изумрудная долина" в Уссурийске развернется аудиоквест с былинными героями - богатырем, злодеем и спасением красавицы Людмилы. Принимать участие в иммерсивном спектакле можно с десятилетнего возраста. По сценарию, на полчаса гости парка попадут средневековье и узнают о быте крестьян XIV-XVI веков.

"Во время мастер-классов мы поняли, что в основе прогулки должен лежать конфликт, в нашем сценарии их несколько, чтобы погружение в былинный мир было захватывающим. Во время маршрута участникам придется бегать, осматривать постройки и наблюдать за перевоплощением одного из героев. На прогулке гостей будут сопровождать три актера в стилизованных народных костюмах - лаптях, рубахах и красных сарафанах", - сказала одна из авторов сценария Евгения Ракова.

Планируется, что прогулка будет записана в июне, а в июле уже станет частью проекта "Голос внутри".

Романтичная Находка

Юлия Прыткова из Находки написала сценарий прогулки по давно покинутому, но любимому городу. Мужской голос из наушников расскажет участникам экскурсии историю об утраченной привязанности и стыде, который герой-актер прячет за широкими полями своей шляпы.

Во время пешеходной экскурсии, участники пройдут по смотровым площадкам, с которых открывается вид на море, узнают историю памятников и церкви, мимо которой пролегает маршрут. Рядом с "Камнем дружбы", привезенным в Находку из японского города-побратима Майдзуру, прошедшие путь вместе совершат символический обряд, в знак согласия и дружбы.