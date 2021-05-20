Около 450 мигрантов депортированы в страны ближнего зарубежья с начала пандемии

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Порядка 450 подлежащих депортации мигрантов специализированными рейсами вывезены из России в страны ближнего зарубежья за время пандемии коронавирусной инфекции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России в ответ на соответствующий запрос агентства.

"Организовано шесть специализированных рейсов в страны ближнего зарубежья, которыми вывезено около 450 лиц, подлежащих депортации", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, по его словам, МВД России во взаимодействии с другими ведомствами и компетентными органами иностранных государств для обеспечения возможности возвращения иностранцев в свои государства определило порядок согласования вывозных рейсов и пропуска через государственные границы таких граждан. "В целом в результате совместной работы в организованном порядке убыло в свои страны 550 тыс. человек", - добавил представитель пресс-центра.

По данным МВД порядка 1,6 млн мигрантов не выехали из России после окончания срока пребывания в стране с марта прошлого года, когда началась пандемия коронавирусной инфекции. Принятые меры позволили урегулировать правовой статус около 400 тыс. человек.

В апреле нынешнего года замглавы МВД РФ Александр Горовой, выступая на пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи СНГ, обратился к представителям стран СНГ с просьбой провести профилактическую работу с нелегальными мигрантами, которые в настоящее время находятся на территории России, чтобы не доводить дело до принудительного их выдворения. Горовой также подчеркнул, что никакой правоприменительной практики к гражданам стран СНГ, находящимся на территории России незаконно, за нарушения миграционных режимов применяться не будет.

В России до 15 июня 2021 года действует указ президента России, положения которого позволили всем иностранным гражданам временно оставаться и работать в стране на законных основаниях.