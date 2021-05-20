{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Прошедшие в Приморье дожди не снизили пожароопасность леса

При этом 20 и 21 мая высокий класс пожароопасности ожидается на всей территории региона

ВЛАДИВОСТОК, 20 мая. /ТАСС/. Прошедшие в Приморье минувшей ночью дожди не повлияли на высокую пожароопасность леса в южной части края, сообщил ТАСС ведущий специалист "Примгидромета" Виктор Чулков. При этом в четверг и пятницу высокий класс пожароопасности ожидается уже на всей территории региона.

"Минувшей ночью фронтальные разделы прошли над Приморьем, вызывая в отдельных районах небольшие дожди, а на побережье очаги тумана. Сегодня днем фронты уйдут на восток, атмосферное давление начнет расти, дожди прекратятся. Дожди, как и ожидалось, влияния на пожароопасную обстановку не оказали", - сообщил Чулков.

Он добавил, что в четверг и пятницу на большей части края ожидается четвертый (высокий) класс пожароопасности леса по метеорологическим показателям.

В конце апреля небольшие и умеренные дожди, прошедшие над большей частью Приморского края, существенно снизили пожароопасность лесов и ликвидировали дым от лесных пожаров, который ранее установился на западе региона. Однако в середине мая ее уровень вновь вырос до высокого.

Теги
РоссияПриморский край
Пандемия COVID-19
В Нью-Йорке прекратили действие ограничения по количеству людей в общественных местах
Люди не спешат снимать маски, несмотря на рекомендации федеральных властей о том, что полностью вакцинированным носить их необязательно
Читать полностью