Прошедшие в Приморье дожди не снизили пожароопасность леса

ВЛАДИВОСТОК, 20 мая. /ТАСС/. Прошедшие в Приморье минувшей ночью дожди не повлияли на высокую пожароопасность леса в южной части края, сообщил ТАСС ведущий специалист "Примгидромета" Виктор Чулков. При этом в четверг и пятницу высокий класс пожароопасности ожидается уже на всей территории региона.

"Минувшей ночью фронтальные разделы прошли над Приморьем, вызывая в отдельных районах небольшие дожди, а на побережье очаги тумана. Сегодня днем фронты уйдут на восток, атмосферное давление начнет расти, дожди прекратятся. Дожди, как и ожидалось, влияния на пожароопасную обстановку не оказали", - сообщил Чулков.

Он добавил, что в четверг и пятницу на большей части края ожидается четвертый (высокий) класс пожароопасности леса по метеорологическим показателям.

В конце апреля небольшие и умеренные дожди, прошедшие над большей частью Приморского края, существенно снизили пожароопасность лесов и ликвидировали дым от лесных пожаров, который ранее установился на западе региона. Однако в середине мая ее уровень вновь вырос до высокого.