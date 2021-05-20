В Амурской области ожидается резкое ухудшение погоды в выходные

БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 мая. /ТАСС/. Резкие изменения погоды в связи с прохождением циклона ожидаются в Амурской области в субботу и в воскресенье. На смену высоким температурами придут дожди и шквалистый ветер, сообщается в четверг на странице Амурского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в Instagram.

"В связи с прохождением активного юго-западного циклона в период 22-23 мая на территории Амурской области ожидаются резкие изменения погодных условий", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в субботу в большинстве северных районов пройдут дожди, местами сильные, с грозами. Повышение дневных температур ожидается в центральных и южных районах до плюс 32 градусов. В воскресенье - при смещении основной фронтальной системы в большинстве районов области дожди различной интенсивности, на севере области местами ливни, грозы.

"Велика вероятность шквалов, выпадение града. Максимальные скорости ветра при порывах - 18-23 м в секунду. С затоком холодной воздушной массы понижение температурного фона на 10-15 градусов", - уточнили в ведомстве.

В четверг в Амурской области днем в отдельных районах кратковременные дожди, по юго-востоку местами грозы. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду, воздух прогреется до плюс 23 градусов, по северу в осадках около 10 градусов тепла.