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Пандемия COVID-19

Посол РФ заявил о готовности России сотрудничать с Японией по вопросу "Спутника V"

Михаил Галузин отметил, что российская сторона ищет соответствующие предложения на японском рынке

ТОКИО, 20 мая. /ТАСС/. Россия готова к сотрудничеству с Японией в области российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом в четверг заявил посол РФ в Японии Михаил Галузин, выступая в Клубе иностранных корреспондентов в Токио.

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"Мы готовы к сотрудничеству с Японией в области вакцины "Спутник V", включая экспорт, включая передачу технологий, и включая местное производство", - отметил он, подчеркнув, что в настоящее время российская сторона как раз ищет соответствующие предложения на японском рынке. "Если и когда мы сможем предоставить какую-либо конкретную информацию по этим вопросам, мы незамедлительно это сделаем", - также добавил Галузин.

В начале пресс-конференции Михаил Галузин рассказал, что недавно второй раз привился вакциной "Спутник V", после чего с позволения аудитории снял защитный лицевой щиток и продолжил свое выступление без него.

Ранее, выступая в марте в японском Национальном клубе печати, Михаил Галузин уже подчеркивал, что власти России предлагают правительству Японии экспортировать в страну российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" и ожидают ответа японской стороны. В то же время генеральный секретарь японского кабинета министров Кацунобу Като подчеркивал, что экспорт какой-либо вакцины от коронавируса в Японию или же ее производство возможны в случае проведения успешных клинических испытаний на японской территории, а в отношении препарата российского производства "Спутник V" таких планов пока нет. Это требование предъявляется ко всем вакцинам от коронавируса, которые могут быть экспортированы или произведены в Японии.

Сейчас вакцинация в Японии осуществляется только препаратом Pfizer. В то же время заявки на регистрацию своих вакцин в Японии также подали компании AstraZeneca и Moderna. В прошлом году Токио подписал соглашения с британско-шведской компанией AstraZeneca, американской Moderna и американо-германским консорциумом фирм Pfizer и BioNTech о поставках препаратов от коронавируса. В общей сложности Япония рассчитывает получить 310 млн доз вакцины.

Теги
ЯпонияРоссияПандемия COVID-19
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