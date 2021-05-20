МВД может продлить пребывание незаконным мигрантам, если нет сообщения с их странами

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. МВД может продлить срок пребывания в России до 90 дней незаконным мигрантам, если они являются гражданами тех стран, с которыми транспортное сообщение не возобновлено из-за пандемии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре министерства в ответ на соответствующий запрос агентства.

"Иностранным гражданам, имеющим гражданство или право на постоянное проживание в государствах, с которыми не возобновлено транспортное сообщение, незаконно пребывающим на территории РФ, для урегулирования своего правового положения необходимо обратиться с мотивированным заявлением в произвольной форме в подразделение по вопросам миграции территориального органа МВД России по месту фактического пребывания, где может быть рассмотрен вопрос о продлении срока временного пребывания до 90 дней", - сказал собеседник агентства.

В МВД добавили, что для обеспечения возможности возвращения иностранных граждан в свои государства МВД России во взаимодействии с другими ведомствами и компетентными органами иностранных государств определило порядок согласования вывозных рейсов и пропуска через государственные границы таких граждан.

В апреле 2020 года в силу вступил указ президента России, положения которого позволили всем иностранным гражданам временно оставаться и работать в стране на законных основаниях. Кроме того, иностранцам, длительное время находящимся на нелегальном положении в России, дали возможность выйти "из тени" и урегулировать свой правовой статус. Действие указа продлено до 15 июня этого года.