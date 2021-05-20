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Большинство учителей в России считают, что технологии упрощают проверку контрольных

Каждый второй педагог из опрошенных Skysmart отметил, что технологии помогают экономить время

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Порядка 62% опрошенных педагогов в России считают, что цифровые инструменты упрощают проверку контрольных и домашних работ, еще 54% указали на то, что технологии экономят время учителя. Такие выводы следуют из имеющихся в распоряжении ТАСС результатов опроса, который провели аналитики из команды интерактивной рабочей тетради Skysmart совместно с группой компаний "Просвещение".

"Большинству российских учителей (62%) цифровые инструменты упрощают проверку контрольных и домашних работ. Каждый второй педагог (54%) отмечает, что технологии помогают экономить время, 47% опрошенных указали на то, что с помощью сервисов и платформ можно сделать уроки разнообразнее и проявить творческий подход. Только 7% педагогов отметили, что цифровые инструменты не привносят в их работу ничего положительного", - говорится в материалах.

Отмечается, что в 2020 году в рамках аналогичного исследования педагогам задавали вопрос, как они оценивают свой уровень цифровой грамотности. Авторы отмечают, что за прошедшее время мнение респондентов по этому вопросу практически не изменилось: по-прежнему 44% учителей оценивают свои знания и навыки в области использования технологий как высокие, каждый пятый российский учитель, как и в прошлом году, полностью самостоятельно осваивает цифровые инструменты.

На один п. п. меньше педагогов (с 30% в 2020 году до 29% в 2021 году) оценивают свой уровень цифровой грамотности как средний, на два п. п. больше учителей отмечают, что до сих пор испытывают трудности в освоении технологий (с 4% в прошлом году до 6% в этом). Низкую и очень низкую оценку себе поставили по 1% респондентов, как и в прошлом году, сообщается в материалах.

Кроме того, большинство педагогов считают, что будущее образования за смешанным форматом. Такого мнения придерживались 64% учителей в 2020 году, а в 2021 году - 70%. При этом 13% опрошенных (8% в 2020 году) уверены, что теоретические занятия могут проходить онлайн, а практика и творческие проекты - в стенах школы. На семь п. п. меньше учителей стали считать, что образование так и останется традиционным - в начале пандемии так отвечал на вопрос каждый пятый педагог, в этом году такой ответ дали 13% респондентов.

Опрос проведен в апреле 2021 года среди 1 300 учителей по основным предметам школьной программы, начальных классов, классных руководителей, представителей административно-управленческого персонала школ со всех субъектов РФ.

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