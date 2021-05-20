Число заключенных в России за 10 лет сократилось почти в два раза

КРАСНОЯРСК, 20 мая. /ТАСС/. Число людей, находящихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы России, в период с 2010 по 2021 год сократилось с 860 тыс. до 483 тыс. человек. Об этом сообщил на координационном совете уполномоченных по правам человека в Красноярске директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников.

"В результате совершенствования уголовной политики, которая расширила возможности применения альтернативных уголовных наказаний, не связанных с лишением свободы, численность лиц, содержащихся в учреждения уголовно-исполнительной системы, последовательно снижается. В начале 2021 году в учреждения уголовно-исполнительной системы содержалось 483 тыс. человек, в 2010 году было более 860 тыс. заключенных, подследственных, подозреваемых, обвиняемых", - сказал Калашников.

Также он добавил, что проблемы с переполнением следственных изоляторов в России планируют решить в течение ближайших двух лет. "Проблемы остается меньше, идет позитивная динамика. Сейчас у нас наиболее проблемные [регионы] - это Крым, Татарстан, в Москве есть определенный перелимит, но мы практически вошли в норму. В этом направлении, я надеюсь, в течение ближайших двух лет эту проблему решим", - сообщил Калашников.

Координационный совет уполномоченных по правам человека проходит в Красноярске в четверг. В его работе принимает федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова. Он посвящен теме ресоциализации заключенных.