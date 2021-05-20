В Японии заявили, что изучат вопрос о введении сертификатов о вакцинации

ТОКИО, 20 мая. /ТАСС/. Правительство Японии приняло решение всесторонне рассмотреть вопрос введения сертификатов о вакцинации от коронавируса. Об этом в четверг на регулярной пресс-конференции сообщил генеральный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като.

"Под моим началом мы всесторонне рассмотрим этот вопрос", - отметил Като, подчеркнув, что для этого будет создана специальная команда, которую возглавит он сам.

В 2020 году Токио подписал ряд соглашений на поставку в общей сложности порядка 310 млн доз вакцин от коронавируса. Вакцинация в Японии началась в середине февраля, сейчас она осуществляется только препаратом от компании Pfizer. К настоящему времени полностью иммунизацию завершили 1,5 млн из 4,8 млн медицинских работников (около 1% населения). 2 апреля началась вакцинация 36 млн жителей страны в возрасте старше 65 лет. Сейчас в этой категории 650 тыс. человек были привиты первой дозой, а 45 тыс. - двумя. Вместе с тем власти Японии поставили цель до конца июля вакцинировать все пожилое население.