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Пандемия COVID-19

В Японии заявили, что изучат вопрос о введении сертификатов о вакцинации

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като сообщил, что для этого создадут специальную команду, которую возглавит он сам

ТОКИО, 20 мая. /ТАСС/. Правительство Японии приняло решение всесторонне рассмотреть вопрос введения сертификатов о вакцинации от коронавируса. Об этом в четверг на регулярной пресс-конференции сообщил генеральный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като.

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"Под моим началом мы всесторонне рассмотрим этот вопрос", - отметил Като, подчеркнув, что для этого будет создана специальная команда, которую возглавит он сам.

В 2020 году Токио подписал ряд соглашений на поставку в общей сложности порядка 310 млн доз вакцин от коронавируса. Вакцинация в Японии началась в середине февраля, сейчас она осуществляется только препаратом от компании Pfizer. К настоящему времени полностью иммунизацию завершили 1,5 млн из 4,8 млн медицинских работников (около 1% населения). 2 апреля началась вакцинация 36 млн жителей страны в возрасте старше 65 лет. Сейчас в этой категории 650 тыс. человек были привиты первой дозой, а 45 тыс. - двумя. Вместе с тем власти Японии поставили цель до конца июля вакцинировать все пожилое население.

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ЯпонияПандемия COVID-19
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