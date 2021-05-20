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ФСИН примет участие в разработке законопроекта о домах ребенка в колониях

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова ранее предложила на законодательном уровне закрепить обязательное наличие домов ребенка в женских колониях

КРАСНОЯРСК, 20 мая. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в ходе заседания координационного совета российских уполномоченных по правам человека в Красноярске попросила директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александра Калашникова оказать содействие в разработке законопроекта об обязательном наличии домов ребенка в женских колониях. Директор ведомства согласился принять участие в такой работе.

"В колониях-поселениях нет возможности нормативной, законодательной обустроить такое детское учреждение. Я бы попросила вас по возможности поддержать нас и поработать с законодателем с тем, чтобы за счет средств федерального бюджета можно было бы в колониях-поселениях организовывать детские учреждения", - сказала она.

"Проработаем обязательно", - ответил Калашников.

Ранее сообщалось, что Москалькова предложила на законодательном уровне закрепить обязательное наличие домов ребенка в женских колониях. Омбудсмен находится в рабочей поездке в Красноярске, где провела прием граждан совместно с прокурором края Романом Тютюником, посетила СИЗО и исправительную колонию общего режима для содержания женщин.

Теги
РоссияМоскалькова, Татьяна Николаевна
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