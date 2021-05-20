Власти Филиппин запретили разглашать название вакцин от коронавируса до прививки

БАНГКОК, 20 мая. /ТАСС/. Министерство внутренних дел и местного самоуправления Филиппин поручило всем местным органам власти воздерживаться от объявления марки вакцин, которые будут использоваться в пунктах вакцинации, чтобы предотвратить очереди людей. Как отмечается в распространенном в четверг пресс-релизе ведомства, данное решение принято по рекомендации министерства здравоохранения республики.

Глава министерства Эдуардо Аньо напомнил, что все вакцины, одобренные местным регулятором, прошли строгий процесс утверждения и поэтому являются безопасными и эффективными. "Лучшая вакцина - это та, которая есть в наличии, поэтому <...> местные органы власти не должны объявлять марку прививки, которая будет использоваться в центрах вакцинации", - подчеркнул он. Инициатива также была принята после того, как тысячи жителей Филиппин устремились к пунктам вакцинации, где предлагался препарат компании Pfizer.

Ранее президент Родриго Дутерте запретил филиппинцам выбирать, какой вакциной против коронавируса, предоставляемой правительством, прививаться.

30 января 2020 года на Филиппинах выявили первый случай инфицирования коронавирусом. К настоящему времени общее число заразившихся в республике превысило 1,15 млн, вылечились более 1,08 млн человек, умерли 19,5 тыс. пациентов. Власти страны уже одобрили экстренное использование вакцины американской компании Moderna и российского "Спутника V", а также препаратов американской фирмы Pfizer, британско-шведской AstraZeneca, китайской Sinovac, индийской Bharat Biotech и Janssen, принадлежащей американской корпорации Johnson & Johnson. 1 марта в стране с медицинских работников началась вакцинация китайским препаратом CoronaVac, 600 тыс. доз которого были доставлены в республику 28 февраля.