Комплексную программу по безопасности детей примут в Чувашии к началу лета

ТАСС, 20 мая. Власти Чувашии к началу лета примут комплексную программу по безопасности детей, рассчитанную на пять лет. Об этом сообщила ТАСС уполномоченный по правам ребенка в республике Алевтина Федорова.

"Мы приняли решение объединить все программы, внести туда новое и создать такую комплексную программу на 2021-2026 годы. Сейчас идет согласование со всеми ведомствами, мы думаем, что документ будет готов где-то к лету", - сказала собеседница агентства.

Федорова уточнила, что глава Чувашии Олег Николаев дал соответствующее поручение о разработке программы всем ведомствам. "Объединив все ресурсы, [ведомства] создадут одну большую комплексную программу. И мы надеемся, что количество детей, которые получают травмы, оказываются в больницах, уменьшится благодаря этой программе, а самое главное - сократится количество смертей", - пояснила детский омбудсмен.

Программа будет представлять собой своеобразный алгоритм действий для исключения различных травмоопасных ситуаций. "На сегодня очень много случаев, которые приводят к гибели детей и получению травм. Например, это выпадение из окон. Гибнут дети под колесами машин, гибнут дети от удара током, утопления", - рассказала детский омбудсмен.

По словам Федоровой, главная цель программы - профилактика. "Программа направлена и на родителей, и на детей, и на педагогов. Необходимо объединить усилия всех. Это и работа правоохранительных органов, и министерств, и муниципалитетов, и самих родителей", - отметила она.