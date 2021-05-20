Ростовские власти рассматривают возможность введения "Сбертройки" в Ростове-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 мая. /ТАСС/. Власти Ростовской области рассматривают возможность введения карты "Тройка" от Сбербанка, позволяющей оплачивать проезд в общественном транспорте, в Ростове-на-Дону и других городах региона, сообщили ТАСС в пресс-службе ростовского минтранса.

"Сбертройка" имеет предложения для Ростова, они работают с городом, теперь они вышли на министерство, предлагают рассмотреть возможность создания единого какого-то оператора", - сообщили в ростовском минтрансе, отметив, что переговоры по введению такой карты в регионе ведутся уже на протяжении нескольких месяцев.

В пресс-службе также добавили, что представители Сбербанка также ведут переговоры с другими муниципалитетами Ростовской области о введении новой системы. Как уточнили ТАСС в правительстве, основной задачей министерства является введение единого оператора на территории всего региона.

"Начнем с интегрирования этих платежных систем в городах, где их нет, а потом постепенно, конечно, это будет консолидация, перевод под какое-то единое начало, чтобы жители того же Батайска, приехав в Волгодонск, могли пользоваться единой транспортной картой. Это уже наше настоящее, это прорабатывается", - сообщил собеседник агентства. Ростовские власти ведут переговоры с несколькими операторами транспортных карт, и возможность обслуживания Ростовской области будет определена после проведения конкурентных процедур.

В ноябре 2020 года власти Москвы и Подмосковья совместно со Сбербанком заключили трехсторонее соглашение о стратегии продвижения совместного предприятия "Сбертройка", подразумевающее создание и стратегию развития единой билетной системы на территории Московского региона. "Сбертройка" - новая карта от "Сбера" (Сбербанка), с помощью которой можно оплачивать проезд в городском общественном транспорте по бесконтактной технологии PayPass. Карта обладает специальным чипом, который служит своего рода проездным.