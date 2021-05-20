ЛДПР просит направить Фургала в медучреждение для проведения полноценного обследования

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Фракция ЛДПР обратилась к мэру Москвы Сергею Собянину и министру юстиции РФ Константину Чуйченко с просьбой направить бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в специализированный медицинский центр и ускорить проведение полноценного обследования его здоровья. Копии документов лидер ЛДПР Владимир Жириновский опубликовал в своем Telegram-канале.

"От имени фракции ЛДПР в Государственной думе просим вас оказать содействие в проведении срочного медицинского обследования состояния здоровья С. И. Фургала в одном из специализированных медицинских центров Москвы и рассмотрения вопроса о его возможной госпитализации для прохождения необходимого лечения", - говорится в обращении, направленном главе Минюста.

Также Жириновский от лица фракции ЛДПР просит Собянина дать указание Департаменту здравоохранения Москвы подобрать специализированное медучреждение для оперативного обследования и лечения Фургала и уведомить руководство СИЗО "Лефортово" о такой возможности".

В обращениях отмечается, что состояние здоровья бывшего губернатора Хабаровского края вызывает обеспокоенность в связи с ранее перенесенной им коронавирусной инфекцией.

О заболевании Фургала стало известно 7 апреля. Он был изолирован и находился под наблюдением врачей две недели в больнице при СИЗО "Матросская Тишина". В конце ноября прошлого года адвокат Михаил Карапетян сообщал ТАСС, что его подзащитный может не перенести осложнений, если заразится в СИЗО коронавирусной инфекцией, из-за болезни легкого, которую по результатам исследования выявили медики. Адвокат тогда сказал, что экс-губернатору необходимо дальнейшее специальное обследование, которое в условиях СИЗО получить невозможно.

Бывший губернатор Хабаровского края Фургал был задержан 9 июля прошлого года в Хабаровске и этапирован в Москву, где был заключен под стражу Басманным судом. Как сообщала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, Фургал причастен к организации убийств и покушению на убийство предпринимателей, совершенных организованной преступной группой в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. На него дали показания обвиняемые в убийствах, в деле также есть показания свидетелей и потерпевших. Следствие по делу завершено, все фигуранты и их защитники приступили к ознакомлению с материалами дела.