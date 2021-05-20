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Глава ФСИН заявил, что здоровье Навального восстановилось

По его словам Александра Калашникова, специальных взысканий у Навального нет, с ним обращаются в рамках законодательства
Глава ФСИН Александр Калашников Антон Подгайко/ТАСС
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Глава ФСИН Александр Калашников
© Антон Подгайко/ТАСС

КРАСНОЯРСК, 20 мая. /ТАСС/. Здоровье Алексея Навального восстановилось после голодовки, он имеет возможность общаться с семьей, сообщил журналистам директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников.

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"Каких-то специальных взысканий, нарушений - их сейчас нет, и ему не объявляется. И нет в этом цели как-то его унизить, осложнить ему жизнь, он на общих условиях. Могу сказать, что со здоровьем у него все более-менее восстановилось нормально, он объявлял голодовку, сейчас от нее отказался. Вес его уже 82, по-моему, он дошел. Эти цифры реальные. Он нормально питается, имеет возможность общаться с семьей", - сказал Калашников.

Навальный, ранее дважды условно осужденный, был объявлен в розыск за многократные нарушения условий отбывания наказания по делу "Ив Роше". Его задержали 17 января в аэропорту Шереметьево, а 2 февраля суд принял решение заменить ему условный срок на реальный. Он отбывает наказание в ИК-2 УФСИН РФ по Владимирской области.

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