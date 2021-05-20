В Крыму построят два СИЗО на 366 и 1,5 тыс. мест

КРАСНОЯРСК, 20 мая. /ТАСС/. Строительство следственного изолятора на 366 мест завершается в Крыму, в будущем планируется еще одно учреждение - на 1,5 тыс. человек. Об этом сообщил директор ФСИН РФ Александр Калашников в четверг в рамках заседания координационного совета уполномоченных по правам человека в Красноярске.

"Сейчас будет сдача изолятора на 366 мест, а в перспективе мы планируем на 1,5 тыс.", - сказал Калашников.

Помощник уполномоченного по правам человека в Республике Крым Александр Штехбарт в свою очередь уточнил, что строительство нового изолятора находится на завершающей стадии.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщала, что в Крыму и Севастополе пенитенциарные учреждения не построены еще в том объеме, в котором это требуется, и ожидаемого стандарта.