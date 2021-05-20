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ФСИН надеется создать в Сибири исправительный центр для осужденных по лесовосстановлению

Директор службы Александр Калашников отметил, что осужденные к принудительным работам могли быть задействованы на крупных объектах в регионах
© Максим Слуцкий/ТАСС

КРАСНОЯРСК, 20 мая. /ТАСС/. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) РФ надеется создать в Сибири для осужденных исправительный центр, который будет заниматься восстановлением леса, пострадавшего от пожаров. Об этом сообщил журналистам в Красноярске директор ФСИН Александр Калашников.

"Тема - лесовосстановление, это очень актуальная тема для Сибири, потому что леса горят, и потом очень сложно их восстановить. И в этом плане мы надеемся создать исправительный центр, исправительные участки, которые с помощью новых технологий позволили бы выращивать саженцы и высаживать их во всех регионах Сибири. Это будет перспективное направление для трудоустройства и занятости нашего спецконтингента. А в последующем, когда у них появится возможность выйти на свободу, у них будет возможность трудиться, потому что они знают эту работу", - сказал Калашников.

Он отметил, что осужденные к принудительным работам могли быть задействованы на крупных объектах в регионах - в Ненецком автономном округе, на Таймыре, в Магаданской области и Байкало-Амурской магистрали. Кроме того, в таких лицах заинтересован крупный бизнес. В частности, по его словам, "Норникель" выступил с предложением привлекать спецконтингент для работ в Норильске.

Летом 2019 года в Сибири были зафиксированы масштабные пожары. Площадь возгораний и их количество превысили среднегодовые значения примерно в полтора раза. В результате на государственном уровне начался процесс пересмотра законодательства об охране лесов и тушении лесных пожаров. Одной из причин распространения огня, как отмечалось, стала деятельность черных лесорубов. Минприроды РФ предложило разработать меры, направленные на пресечение незаконных рубок.

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