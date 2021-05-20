Три онлайн-сервиса Москвы стали лауреатами международной премии в области инноваций

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Лауреатами международной премии German Innovation Award стали три столичных онлайн-сервиса. Об этом в четверг сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Две премии получила онлайн-платформа Московского инновационного кластера. Ее отметили в основной номинации "IТ-услуги для бизнеса" и дополнительной "Дизайн-мышление". Также благотворительный сервис портала mos.ru вошел в число победителей в категории "Информационные технологии". Кроме этого, одним из лучших сервисов для жизни в городе в категории Smart living жюри German Innovation Award признало проект, направленный на сокращение потребления воды в Москве.

"Улучшение условий жизни сегодня зависит не только от качества инфраструктуры, но и от внедрения новых технологий, повышения их доступности. Как и многие современные мегаполисы, Москва делает ставку на технологическое развитие. Одно из направлений работы - создание для горожан и бизнеса удобных онлайн-сервисов, которые экономят время и помогают в повседневных делах. Востребованность этих сервисов - главный результат для нас. А высокие оценки иностранных специалистов еще раз показывают, что московская цифровая экосистема конкурентоспособна на мировом уровне", - сказала заммэра Москвы Наталья Сергунина, чьи слова приводятся в сообщении.

Премия German Innovation Award вручается Национальным немецким советом по дизайну, созданным в 1953 году. Сегодня в его состав входят более 300 коммерческих компаний, насчитывающих более 3 млн сотрудников во всем мире. Премией ежегодно отмечают перспективные решения из разных стран, которые демонстрируют потенциал к устойчивому развитию и создают дополнительную ценность для потребителей продуктов и услуг.