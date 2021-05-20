Умер бывший губернатор Пермского края Геннадий Игумнов

ПЕРМЬ, 20 мая. /ТАСС/. Бывший губернатор Пермского края Геннадий Игумнов ушел из жизни в возрасте 84 лет. Об этом сообщается в четверг на сайте правительства региона.

"Геннадий Вячеславович был первым в истории Прикамья всенародно избранным губернатором. Несмотря на непростые социально-экономические и политические условия, он добился серьезных положительных преобразований в регионе. Во многом основы благополучия Пермского края были заложены благодаря Геннадию Вячеславовичу. В период его руководства регионом начали активно развиваться экономика и промышленность, социальная и транспортная инфраструктура, сфера ЖКХ", - процитировали на сайте губернатора Прикамья Дмитрия Махонина.

Игумнов родился в 1936 году в Пермском крае. C 1969 года работал на руководящих должностях Кизеловского горисполкома, с 1983 года - пермского облисполкома. Был назначен на должность губернатора края в 1996 году, в этом же году был избран на эту должность по результатам второго тура выборов губернатора. В 2000 году уступил на очередных выборах Юрию Трутневу.

Игумнов был почетным гражданином Пермского края, награжден орденами "Знак Почета", и "За заслуги перед Отечеством" II и III степеней.