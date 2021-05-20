ФСИН проработает вопрос гражданства для крымчан, не получивших его из-за заключения

КРАСНОЯРСК, 20 мая. /ТАСС/. Сотрудники ФСИН проработают вопрос гражданства для заключенных, которые не смогли получить российские паспорта после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году, так как находились в местах лишения свободы, сообщил директор ведомства Александр Калашников в четверг в рамках заседания координационного совета уполномоченных по правам человека в Красноярске.

Помощник уполномоченного по правам человека в Республике Крым Александр Штехбарт, выступая на заседании, сообщил, что заключенные, отбывающие срок в местах лишения свободы в РФ и до ареста проживавшие в Крыму, могут быть депортированы на Украину, так как не могли получить гражданство после воссоединения полуострова с Россией. Юридическая коллизия сложилась для тех, кто отбывал наказание на момент воссоединения Крыма и Севастополя с Россией в 2014 году и после него, например, в учреждениях пенитенциарной системы в самом Крыму. Соответственно, их родные и близкие проживают в России, и заключенные также могут претендовать на получение гражданства по упрощенной схеме, как это было сделано для крымчан.

"Крым вошел в наш состав, и мы, действительно, не должны потерять ни одного человека. Мы этот вопрос проработаем с МВД. И, наверное, одни мы не справимся. Татьяна Николаевна [Москалькова], может, придется выходить на Госдуму, Совет Федерации, потому что по формальному признаку мы, действительно, должны депортировать этих лиц, они не имеют оснований [оставаться в РФ после освобождения], но они наши граждане потенциальные", - ответил ему Калашников.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила "создать рабочую группу с участием уполномоченных, сотрудников ФСИН, МВД, Администрации президента, которая занимается вопросами гражданства, и выработать принципиально новые подходы". "Действительно, в центрах временного содержания иностранных граждан большое количество тех, с которыми никто не знает, что делать. В стране их нельзя оставить, потому что предписание к выдворению, выдворить их нельзя, потому что нет документов, гражданства у них нет. Вопрос обозначен правильно", - уточнила она.