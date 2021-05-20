Полиция в Уфе начала рейды для профилактики нарушений ПДД водителями электросамокатов

УФА, 20 мая. /ТАСС/. Профилактические рейды, направленные на пресечение нарушений ПДД водителями электросамокатов, стартовали в Уфе. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Башкирии в четверг.

"В Уфе стартовали профилактические мероприятия "Электросамокат". Операция направлена на пресечение нарушений, допускаемых водителями электрических видов транспорта, и профилактику дорожно-транспортных происшествий с их участием. Одной из проблем на улицах города стали электрические самокаты, так как ими может управлять любой человек, в том числе и дети, которые не понимают, что нельзя передвигаться по дорогам и не знают элементарных правил", - говорится в сообщении.

С начала года в Уфе во время управления электросамокатами травмы получили семь человек. Анализ показал, что зачастую причинами этого становятся внезапный выезд человека на самокате на проезжую часть, или движение по ней, добавили в МВД.