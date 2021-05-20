Глава ГСУ МВД по Москве Наталья Агафьева написала рапорт об увольнении по выслуге лет

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Начальник Главного следственного управления МВД по Москве Наталья Агафьева написала рапорт на увольнение по выслуге лет. Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе столичной полиции.

"Главное управление МВД России по Москве сообщает о том, что заместитель начальника ГУ МВД России по Москве - начальник Главного следственного управления генерал-майор юстиции Агафьева Наталья Ивановна подала рапорт на увольнение из органов внутренних дел по выслуге лет, дающее право на получение пенсии", - сказали в пресс-службе.