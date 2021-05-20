Программу по профилактике падений и переломов у пожилых намерены распространить по всей РФ

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Минздрав России планирует распространить на все регионы России комплекс мер по профилактике падений и переломов, запущенный сейчас в рамках федерального проекта "Старшее поколение" в пилотном режиме. Об этом заявил в четверг замглавы Минздрава РФ Евгений Камкин.

"В 2020 году Министерством здравоохранения [РФ] был утвержден комплекс мер по профилактике падений и переломов. В настоящее время он уже апробирован в семи пилотных регионах. Мы планируем распространять положительный опыт в данной области на всей территории Российской Федерации", - сказал он на V Всероссийском Конгрессе по геронтологии и гериатрии.

Ранее директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Н. И. Пирогова, главный внештатный гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева сообщала, что данную программу запустили в Волгоградской, Воронежской, Калужской, Самарской, Белгородской областях, Пермском крае и Республике Башкорстостан.

Программа направлена на профилактику падений и переломов, диагностику и лечение остеопороза, ранее хирургическое вмешательство для пациентов с переломами проксимального отдела бедра, а также их реабилитацию и профилактику повторных переломов.

Нацпроект "Демография", который начал реализовываться в 2019 году, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Среди ключевых целей, которые должны быть выполнены в рамках национального проекта: увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни; снижение смертности населения старше трудоспособного возраста; увеличение рождаемости; формирование в обществе культуры здорового образа жизни, а также мотивации на отказ от вредных привычек и регулярные занятия спортом.