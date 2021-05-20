Следующий координационный совет российских омбудсменов пройдет в ноябре в Москве

КРАСНОЯРСК, 20 мая. /ТАСС/. Следующий координационный совет российских уполномоченных по правам человека состоится в ноябре в Москве, на нем будут обсуждаться вопросы ЖКХ. Об этом журналистам в четверг сообщила пресс-служба уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой.

"Следующий всероссийский координационный совет уполномоченных будет в ноябре, тема - жилищно-коммунальное хозяйство", - говорится в сообщении.

Координационный совет пройдет в Москве, уточнили ТАСС в пресс-службе омбудсмена.

Москалькова находится с рабочей поездкой в Красноярске, где проходит координационный совет российских омбудсменов, посвященный вопросам ресоциализации заключенных.