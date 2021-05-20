В Амурской области закрыли девять участков дорог из-за разрушения дорожного покрытия

БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 мая. /ТАСС/. Госавтоинспекция закрыла девять участков автомобильных дорог в Амурской области из-за разрушения дорожного покрытия - передвигаться по ним небезопасно, сообщает в четверг пресс-служба управления МВД России по области.

"В связи с необеспеченностью безопасности дорожного движения по причине разрушения дорожного покрытия автомобильных дорог регионального и местного значения Госавтоинспекцией Амурской области по состоянию на 20.05.2021 закрыто девять участков автомобильных дорог", - говорится в сообщении.

Часть небезопасных для передвижения дорог пролегают по территориям населенных пунктов: по одному участку в селах Заречное и Возжаевка Белогорского района и в селе Андреевка Ивановского района.

Кроме того, в аварийном состоянии участок протяженностью 12 км дороги Мостовое - Новое в Белогорском районе, Шимановск - Циолковский и подъезд к селу Чагоян в Шимановском районе. Ремонта требует участок 55-79 км дороги Пригородное - Поздеевка в Ромненском районе и два участка в Серышевском районе: между селами Державинка и Автономовка и с 11-го по 23-й км дороги Серышево - Казанка.