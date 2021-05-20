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Пандемия COVID-19

Отделения паллиативной помощи в Приморье возобновили работу

Ранее они работали с коронавирусными больными

ВЛАДИВОСТОК, 20 мая. /ТАСС/. Паллиативные отделения в шести медицинских учреждениях Приморского края возобновили прием пациентов после работы с коронавирусными больными, сообщает в четверг пресс-служба правительства Приморского края.

"Планы развития направления с прошлого года перенеслись на 2021-й, поскольку год пандемии требовал от здравоохранения борьбы с инфекцией, закрывались отделения и целые больницы под госпитали, врачи работали с COVID-19. Сейчас отделения паллиативной помощи возвращаем к привычному формату работы, усиливаем и расширяем направление этой помощи", - приводятся в сообщении слова главного внештатного специалиста паллиативной медицинской помощи Минздрава Приморья Андрея Денеж.

Среди возобновивших работу отделения Владивостокской клинической больницы №4, Надеждинской и Яковлевской центральных районных больниц, Уссурийской и Дальнереченской центральных городских больниц, Партизанской горбольницы. По планам развития службы необходимо открыть 105 коек до конца 2024 года. Кроме того, в отделении проводят обучение родственников и опекунов, ухаживающих за пациентом, навыкам ухода и использования на дому специальных медицинских изделий.

По словам специалистов, ранее пациенты с такими заболеваниями занимали реанимационные койки в больницах, поскольку у них продолжительная реабилитация проходит зачастую без положительной перспективы.

Ежегодно в Приморье выявляется более 7 тысяч человек, страдающих онкологическими заболеваниями. Из них половина пациентов - с раком в запущенных стадиях, нуждающихся в паллиативной помощи, которую в регионе оказывают по региональному проекту "Борьба с онкологическими заболеваниями" национального проекта "Здравоохранение".

Теги
РоссияПриморский крайПандемия COVID-19
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