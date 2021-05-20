МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Предприниматель Илон Маск выступит на форуме "Новое Знание", который пройдет с 20 по 22 мая, сообщил в четверг первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на открытии мероприятия.

"Перед нами в эти три дня [марафона] выступят Сергей Лавров, Дмитрий Песков, Герман Греф, Сергей Собянин, основатель Apple Стив Возняк, Олег Тиньков, Михаил Ковальчук, Валерий Гергиев, Илон Маск. Это мировые имена", - сказал Кириенко.

Он подчеркнул, что перед участниками марафона выступят лучшие специалисты в своих отраслях, лучшие управленцы. "Это невероятно занятые люди, которые тем не менее нашли время, чтобы прийти к вам, чтобы поделиться своим знанием", - добавил Кириенко.

Марафон "Новое Знание" пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде. Каждый город представит одно из направлений просветительской деятельности: история и культура, спорт, наука и технологии, индустрия и промышленность, информационные технологии. В программе мероприятия запланировано более 100 дискуссий, лекций, интервью, открытых уроков и мастер-классов.