Словакия заявила, что необязательно приобретет привезенный в страну "Спутник V"

ПРАГА, 20 мая. /ТАСС/. Словакия может и не купить находящуюся в республике партию российской вакцины "Спутник V". Как подчеркнул министр здравоохранения страны Владимир Ленгварский, слова которого привел в четверг сайт газеты Pravda , препарат не находится в собственности Словакии.

"Пока мы не купили ничего. Это (поступивший в республику "Спутник V" - прим. ТАСС) не наше имущество. Мы можем купить нулевой объем [препарата]", - сказал Ленгварский.

Глава Минздрава проинформировал, что в четверг в Министерстве финансов Словакии на совещании рассмотрят вопрос оплаты партии "Спутника V", договор о поставке с которой был заключен с российской стороны около трех месяцев назад. Только после этого совещания Минздрав намеревается сообщить, каким образом республика будет рассчитываться с производителем вакцины и какой ее объем намерена купить.

Ленгварский 12 мая сказал, что Словакия включит "Спутник V" в список применяемых в республике вакцин с начала июня. Привиться российским препаратом смогут жители страны в возрасте от 18 до 60 лет. Государство, как подчеркнул министр, будет нести полную ответственность за процесс вакцинации "Спутником V".

В данный момент, уточнил тогда глава Минздрава, определяются центры вакцинации, где будут проводиться прививки "Спутником V". На эти и другие формальности, по его словам, уйдет 1-2 недели. До начала июня все вопросы организационно-технического характера будут решены.