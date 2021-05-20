Рассмотрение иска издания Meduza об оспаривании статуса СМИ-иноагента начнется 4 июня

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Замоскворецкий суд Москвы 4 июня рассмотрит иск интернет-издания Meduza, зарегистрированного в Латвии, с требованием отмены решения о включении в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Судебное заседание по административному делу по иску издания Медуза назначено на 4 июня в 09:00 мск", - сказал собеседник агентства.

Истец считает неправомерным вмешательством в право на свободу слова, отсутствие какой-либо связи между финансированием и создаваемым контентом, так как редакция в своей политике независима от спонсоров и то, что РФ вышла за пределы своей юрисдикции при включении издания в перечень иноагентов.

В конце апреля Минюст сообщил о включении изданий Meduza и "Первое антикоррупционное СМИ" в перечень СМИ, выполняющих функцию иноагента.