{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Вакцина "Спутник Лайт" может поступить в гражданский оборот через три недели

Вакцина была зарегистрирована в России 6 мая
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Однокомпонентная вакцина против коронавируса "Спутник Лайт" может поступить в гражданский оборот через три недели. Об этом в четверг журналистам сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

На эту тему
Зарегистрирована третья вакцина — "Ковивак". Что известно о российских вакцинах
Зарегистрирована третья вакцина — "Ковивак".

"Через три недели", - сказал министр, отвечая на соответствующий вопрос.

"Спутник лайт" - первый компонент "Спутника V", который в августе 2020 года стал первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. Это векторный препарат на основе аденовируса человека, который используется для транспортировки генетической информации нового коронавируса. Эта вакцина была зарегистрирована в России 6 мая.

Эффективность "Спутника V", по последним данным, достигает 97,6%. Это самый высокий показатель в мире.

Теги
Мурашко, Михаил АльбертовичРоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
Стрельба в школе в Казани
Мурашко: двое детей, пострадавших при стрельбе в Казани, остаются в тяжелом состоянии
Всего на лечении находятся еще 18 детей в Казани и пять детей в федеральных клиниках, сообщил глава Минздрава
Читать полностью