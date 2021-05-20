Вакцина "Спутник Лайт" может поступить в гражданский оборот через три недели

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Однокомпонентная вакцина против коронавируса "Спутник Лайт" может поступить в гражданский оборот через три недели. Об этом в четверг журналистам сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Через три недели", - сказал министр, отвечая на соответствующий вопрос.

"Спутник лайт" - первый компонент "Спутника V", который в августе 2020 года стал первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. Это векторный препарат на основе аденовируса человека, который используется для транспортировки генетической информации нового коронавируса. Эта вакцина была зарегистрирована в России 6 мая.

Эффективность "Спутника V", по последним данным, достигает 97,6%. Это самый высокий показатель в мире.