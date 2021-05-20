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Стрельба в школе в Казани

В Казани уволили полицейского, выложившего видео первого допроса Галявиева

Видео с допроса было опубликовано в интернете через несколько часов после ЧП в школе, на нем стрелявший рассказывал о мотивах своего преступления и нецензурно выражался

КАЗАНЬ, 20 мая. /ТАСС/. Полицейского, выложившего в интернет видео с первым допросом устроившего стрельбу в казанской школе Ильназа Галявиева, уволили из МВД после служебной проверки. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

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"После того, как в интернете появились кадры первого допроса Галявиева была назначена служебная проверка. Полицейского, слившего видео с этого допроса, уволили", - рассказал источник.

Кадры с допроса появились в интернете спустя несколько часов после трагедии. На них Галявиев лежит привязанным в камере, рассказывает о своих мотивах и нецензурно выражается.

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РоссияТатарстанСтрельба в школе в Казани
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