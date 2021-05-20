В Казани уволили полицейского, выложившего видео первого допроса Галявиева

КАЗАНЬ, 20 мая. /ТАСС/. Полицейского, выложившего в интернет видео с первым допросом устроившего стрельбу в казанской школе Ильназа Галявиева, уволили из МВД после служебной проверки. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Что известно о стрельбе в школе в Казани

"После того, как в интернете появились кадры первого допроса Галявиева была назначена служебная проверка. Полицейского, слившего видео с этого допроса, уволили", - рассказал источник.

Кадры с допроса появились в интернете спустя несколько часов после трагедии. На них Галявиев лежит привязанным в камере, рассказывает о своих мотивах и нецензурно выражается.